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У Слов'янську до 15 років ув'язнення засуджено чоловіка за державну зраду в умовах воєнного стану

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Суд визнав його винним у передачі інформації про розташування підрозділів ЗСУ в Краматорському районі військовослужбовцям збройних сил Росії.

За даними слідства, у серпні 2024 року підозрюваний, підтримуючи збройну агресію РФ проти України, почав спілкуватися з російським військовим через заборонену соцмережу "Однокласники". Він погодився допомагати ворогові в підривній діяльності, що завдає шкоди обороноздатності держави. Протягом тижня чоловік надсилав своєму куратору кілька текстових та графічних повідомлень з даними про розташування особового складу ЗСУ, які перебували у Слов'янську.

Крім того, агент приділяв увагу техніці, блокпостах і автошляхах, по яких пересувався цивільний транспорт. Він розумів, що надані координати можуть використовуватися для нанесення вогневих ударів по українських позиціях.

Протиправна діяльність зрадника була викрита та припинена. Під час судового розгляду чоловік перебував під вартою за клопотанням прокурорів. Розслідування справи здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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