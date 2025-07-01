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01 июля 2025, 16:10

За государственную измену приговорили к 15 годам агента ВС РФ из Славянска

01 июля 2025, 16:10
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фото: Телеграмм/Офис Генерального прокурора
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В Славянске к 15 годам заключения осужден мужчина за государственную измену в условиях военного положения

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Суд признал его виновным в передаче информации о расположении подразделений ВСУ в Краматорском районе военнослужащим вооруженных сил России.

По данным следствия, в августе 2024 года подозреваемый, поддерживая вооруженную агрессию РФ против Украины, начал общаться с российским военным через запрещенную соцсеть "Одноклассники". Он согласился помогать врагу в подрывной деятельности, что наносит вред обороноспособности государства. В течение недели мужчина посылал своему куратору несколько текстовых и графических сообщений с данными о расположении личного состава ВСУ, которые находились в Славянске.

Кроме того, агент уделял внимание технике, блокпостам и автодорогам, по которым передвигался гражданский транспорт. Он понимал, что предоставленные координаты могут использоваться для нанесения огневых ударов по украинским позициям.

Противоправная деятельность предателя была разоблачена и прекращена. Во время судебного разбирательства мужчина находился под стражей по ходатайству прокуроров. Расследование дела осуществляли следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Напомним, удары по оккупированным Донецку и Луганску: детали ночной атаки.

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госизмена Славянск Краматорск суд заключенные информация российская армия СБУ
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