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01 липня 2025, 11:35

Монтажник із Дніпра збирав розвіддані для росіян: СБУ затримала зрадника

01 липня 2025, 11:35
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фото: СБУ
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Контррозвідка Служби безпеки затримала у Дніпрі агента російської військової розвідки, який готував координати для повітряних атак агресора по критичній інфраструктурі України

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, 54-річний монтажник місцевої будівельної компанії потрапив у поле зору окупантів, коли намагався придбати в інтернеті фальшиві документи для виїзду за кордон під виглядом іноземця. Після вербування він збирав для куратора геолокації енергогенеруючих підприємств, що забезпечують електроенергією житлові масиви Дніпра та Запоріжжя.

Використовуючи своє службове становище у компанії, яка займається відновленням пошкоджених об'єктів енергетики після ворожих атак, агент фіксував технічний стан потенційних цілей та фотографував їх з геолокацією на карті.

Інформацію він передавав куратору, фактично коригуючи повторні удари російських військ по енергетичній інфраструктурі українських міст.

Для конспірації зрадник використовував кілька телефонів, які періодично змінював і зберігав у родички.

Служба безпеки встановила особу агента та затримала його за місцем проживання. Йому повідомлено про підозру.

Нагадаємо, днями кіберфахівці СБУ викрили й затримали двох агентів воєнної розвідки РФ, які працювали в Одесі. Ворожа агентура коригувала удари росіян по Силах оборони на півдні України.

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Дніпро Запоріжжя СБУ співпраця з ворогом розвіддані енергообʼєкт куратор
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