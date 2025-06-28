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28 червня 2025, 01:15

У Дніпрі засудили диверсанта, який підпалював військові автівки за гроші росіян

28 червня 2025, 01:15
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Фото: Нацполіція
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У Дніпрі судили місцевого жителя, який виконував завдання росіян. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

На Дніпропетровщині отримав вирок суду диверсант, який підпалював об’єкти Укрзалізниці та авто ЗСУ. Як з'ясувало слідство, росіяни запропонували йому "легкий" заробіток.

Восени 2024 року чоловік за інструкціями "кураторів" виготовив легкозаймисту суміш та підпалив дві релейні шафи на залізниці, що відповідають за безпечний рух поїздів, а також автомобіль Volkswagen з символікою ЗСУ. Результати диверсій він знімав на відео, щоб звітувати росіянам.

Його затримали під час спроби знищити військовий транспорт у Дніпрі. 32-річного чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Харкові сталась пожежа в приміщенні районного ТЦК. Зловмисником виявився 29-річний місцевий житель, якого туди викликали для перевірки документів. Він зачинився в одній із кімнат та підпалив тканину, після чого втік через вікно другого поверху. Тепер йому загрожує ув'язнення.

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