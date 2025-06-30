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В Донецкой области местного жителя признали виновным в государственной измене. Он передавал данные о расположении ВСУ через соцсеть

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Донецкой области мужчину признали виновным в государственной измене. Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным следствия, весной 2023 года российская ФСБ привлекла к сотрудничеству военный врач медицинской службы так называемой "ДНР" Дарью Нагорную. У нее была задача подбирать граждан Украины в агентурную сеть.

Этот военный врач, работавший на россиян, познакомился с жителем Донетчины из-за запрещенной в Украине соцсети. Впоследствии изменник передавал ей информацию о местах нахождения Вооруженных сил Украины в Селидово, Цукурино и других прилегающих населенных пунктах.

На суде мужчина признал свою вину лишь отчасти. По его словам, у него якобы возникла симпатия к девушке, жившей на оккупированной территории. Телефонных разговоров у них не было, только интернет-переписки. Он подтвердил, что она просила информацию о расположении личного состава ВСУ, однако якобы не говорила ему о российской ФСБ.

При этом в переписке Дарья Нагорна четко говорила, что эта информация "требуется ее руководством". Мужчина при этом знал, что она является участницей так называемого ДНР. Нагорная писала, что ФСБ обвиняемым довольны и выражают большую благодарность, на что он отвечал, что любит Россию.

Напомним, ранее в Кривом Роге судили агентку ФСБ. Женщина помогала россиянам в наведении ракетных ударов по украинской авиации. Ее признали виновной в государственной измене.