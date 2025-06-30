11:40  30 июня
Момент прилета в ТЦК Кривого Рога попал на видео
08:30  30 июня
В пруду на Кировоградщине обнаружили тело молодой женщины
07:54  30 июня
Стрельба в Софиевской Борщаговке: пуля попала в квартиру с ребенком
UA | RU
UA | RU
30 июня 2025, 16:47

"Возникла симпатия к девушке": в Донецкой области судили мужчину, который передавал медикку из "ДНР" данные об ВСУ

30 июня 2025, 16:47
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Донецкой области местного жителя признали виновным в государственной измене. Он передавал данные о расположении ВСУ через соцсеть

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Донецкой области мужчину признали виновным в государственной измене. Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным следствия, весной 2023 года российская ФСБ привлекла к сотрудничеству военный врач медицинской службы так называемой "ДНР" Дарью Нагорную. У нее была задача подбирать граждан Украины в агентурную сеть.

Этот военный врач, работавший на россиян, познакомился с жителем Донетчины из-за запрещенной в Украине соцсети. Впоследствии изменник передавал ей информацию о местах нахождения Вооруженных сил Украины в Селидово, Цукурино и других прилегающих населенных пунктах.

На суде мужчина признал свою вину лишь отчасти. По его словам, у него якобы возникла симпатия к девушке, жившей на оккупированной территории. Телефонных разговоров у них не было, только интернет-переписки. Он подтвердил, что она просила информацию о расположении личного состава ВСУ, однако якобы не говорила ему о российской ФСБ.

При этом в переписке Дарья Нагорна четко говорила, что эта информация "требуется ее руководством". Мужчина при этом знал, что она является участницей так называемого ДНР. Нагорная писала, что ФСБ обвиняемым довольны и выражают большую благодарность, на что он отвечал, что любит Россию.

Напомним, ранее в Кривом Роге судили агентку ФСБ. Женщина помогала россиянам в наведении ракетных ударов по украинской авиации. Ее признали виновной в государственной измене.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
агент рф суд Донецкая область
В Запорожье осудили 19-летнюю агентку ФСБ: 15 лет за гос.измену
30 июня 2025, 16:31
Четверо военнослужащих из Киевщины будут судить за неисполнение боевого приказа
30 июня 2025, 11:59
В Днепре осудили диверсанта, который поджигал военные автомобили за деньги россиян
28 июня 2025, 01:15
Все новости »
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
Евро снова побил рекорд: курс НБУ установил новую отметку
30 июня 2025, 18:17
Житель Днепроптеровщины купил "путешествие" в Беларусь, но попал в руки пограничников
30 июня 2025, 18:15
Модель OnlyFans подала петицию о декриминализации порноиндустрии
30 июня 2025, 18:01
В Полтаве будут судить чиновницу городского совета, которая провернула аферу с закупкой техники
30 июня 2025, 17:51
Минус Пушкин: на Харьковщине снесли памятник русскому поэту
30 июня 2025, 17:45
Убийство во время конфликта: знакомый жестоко лишил жизни мужчины на Днепропетровщине
30 июня 2025, 17:40
Не было денег, чтобы поехать на ВЛК: на Хмельнитчине судили мужчину за уклонение от мобилизации
30 июня 2025, 17:32
В "Дии" появилась новая услуга - замена техпаспорта онлайн
30 июня 2025, 17:18
Предлагали работу в Европе, но воровали деньги: семейная пара из Харькова зарабатывала на фейковых вакансиях
30 июня 2025, 17:15
В Сумской области пограничники сорвали вражеский штурм и уничтожили бронемашину россиян
30 июня 2025, 17:11
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »