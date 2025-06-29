фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В результате обстрелов один гражданский человек погиб, еще десять человек получили ранения. Полиция фиксирует многочисленные разрушения инфраструктуры.

В частности, в Покровске армия РФ применила авиабомбу "КАБ-250" и дроны-камикадзе. Один из ударов стал смертельным для местного жителя, еще четверо получили ранения. Повреждены административное здание и легковой автомобиль.

В Мирнограде FPV-дрон атаковал общественное место, ранив троих мирных жителей. В результате взрыва пострадали два торговых павильона. Также зафиксировано попадание авиабомбы "КАБ-250" в частный жилой дом. В Константиновке противник избивал из реактивных систем залпового огня "Ураган" и задействовал дроны. FPV-дрон попал в гражданское авто, ранив двух человек.

Еще один удар зафиксирован в Лимане, где дрон попал в легковой автомобиль. В результате атаки пострадал один человек. Кроме того, город обстреливали из "Ураганов" и "Градов". Поврежден торговый павильон. В районе Белицкого российские военные сбросили бомбу типа "УМПБ Д-30". Взрыв раздался на окраине населенного пункта, предварительно - без жертв.

Полиция Донбасса документирует каждый эпизод обстрела и фиксирует доказательства военных преступлений. Собранные материалы станут основанием для будущих расследований и судебных процессов.

Напомним, массированный обстрел Запорожья: 395 ударов в сутки, пострадала 16-летняя девушка.