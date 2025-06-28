У Донецькій області російські загарбники вбили двох цивільних і ще двох поранили

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Про це повідомив у Фейсбуці начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці та Іванопіллі. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення.

Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення у Донецькій області, без урахування Маріуполя та Волновахи, загинула 3291 людина, поранено 7392.

Нагадаємо, 27 червня росіяни вбили цивільного і поранили 11 людей на Донеччині.