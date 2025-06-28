В Донецкой области российские захватчики убили двух гражданских и еще двоих ранили
Армия РФ продолжает убивать мирное население
Об этом сообщил в Фейсбуке начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
По его словам, за сутки россияне убили 2 жителей Донбасса: в Константиновке и Иванополье. Еще 2 человека в области за сутки получили ранения.
Всего от начала полномасштабного российского вторжения в Донецкой области, без учета Мариуполя и Волновахи, погиб 3291 человек, ранено 7392.
Напомним, 27 июня россияне убили гражданского и ранили 11 человек в Донецкой области.
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