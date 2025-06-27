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27 червня 2025, 06:55

Примусова евакуація на Донеччині: скільки дітей досі в небезпеці

27 червня 2025, 06:55
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У п'яти населених пунктах Донецької області, де відбувається примусова евакуація родин із дітьми, досі залишаються 89 неповнолітніх

Про це повідомила начальниця служби у справах дітей Юлія Рижакова, передає RegioNews.

За її словами, найбільше залишається дітей у Добропільській міській територіальній громаді - там ще 33 дитини з 31 сім’ї, а також у Дружківській міській територіальній громаді, де є 55 дітей із 36 сімей.

Рижакова додала, що за минулий тиждень з Донеччини було евакуйовано у примусовий спосіб 52 дитини із 41 сім’ї.

Як відомо, примусова евакуація дітей із сім'ями в Донецькій області розпочалася у квітні 2023 року.

Нагадаємо, на початку червня поліція Костянтинівки Донецької області змогла вивезти шістьох людей під час обстрілів із застосуванням керованих авіабомб КАБ.

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