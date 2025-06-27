На Донеччині комбата викрили у незаконній виплаті майже мільйона гривень бойових

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Правоохоронці повідомили про підозру командиру батальйону однієї з військових частин на Донеччині, який організував незаконну виплату надбавок на суму майже 1 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, у 2023 році троє військовослужбовців батальйону протягом трьох місяців отримували додаткову грошову винагороду за нібито виконання бойових завдань у районі проведення бойових дій, хоча фактично перебували в тилу.

"Командир батальйону особисто видавав завідомо неправдиві документи, на підставі яких здійснювалося незаконне нарахування винагороди", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок таких дій державному бюджету було завдано збитків на майже 1 млн гривень.

Комбату повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, внесенні неправдивих відомостей до офіційних документів і видачі завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України). Йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

Як повідомлялось, судитимуть трьох офіцерів, які розкрадали пальне у військовій частині на Донеччині.