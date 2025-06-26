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26 июня 2025, 12:28

На Донетчине дрон РФ попал в многоэтажку: пятеро раненых.

26 июня 2025, 12:28
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фото: Донецкая областная прокуратура
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В ночь на 26 июня около 2:00 российские войска атаковали город Белозерское беспилотником "Герань-2". Удар пришелся по пятиэтажному жилому дому, что повлекло за собой масштабный пожар

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атаки пострадали пять гражданских. Среди раненых – 86-летняя пенсионерка, 15-летний подросток и его мать.

Все они получили минно-взрывные травмы, ушибы, осколочные ранения, также зафиксирован закрытый перелом и ссадины. Всем пострадавшим предоставлена медицинская помощь.

В результате удара повреждены три многоэтажных дома и семь автомобилей.

При процессуальном руководстве Покровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления.

Напомним, российская армия за минувшие сутки, 25 июня, убила двух жителей Донецкой области , еще 14 человек получили ранения.

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война пожар Донецкая область атака российская армия многоэтажка Герань-2
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