Бійці ССО знищили штурмову групу росіян під Покровськом

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Воїни групи 144-го Центру ССО спільно з операторами розвідувальних БпЛА, FPV-дронів, скидів, розрахунками мінометів та гранатометів знищили штурмову групу окупантів на Покровському напрямку

Про це повідомив пресцентр Сил спеціальних операцій Збройних сил України, передає RegioNews.

Зазначається, що група ССО розпочала операцію з удару FPV-дронів по тепловозу, де ховалися окупанти. Після загорання локомотиву шестеро окупантів спробували втекти. Пʼятьох із них знищили.

"Один поранений прикинувся мертвим, але завдяки успішним діям екіпажів скидів "Боцмана" та "Велика" згодом здався. Його спрямували дронами до українських позицій, де оператори ССО евакуювали полоненого за допомогою HUMVEE", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше бійці ССО зачистили промислову будівлю та полонили дев’ятьох російських військових під Покровськом.