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25 июня 2025, 04:30

Бойцы ССО уничтожили штурмовую группу россиян под Покровском

25 июня 2025, 04:30
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скриншот с видео
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Воины группы 144-го Центра ССО совместно с операторами разведывательных БпЛА, FPV-дронов, сбросов, расчетами минометов и гранатометов уничтожили штурмовую группу оккупантов на Покровском направлении

Об этом сообщил пресс-центр Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что группа ССО начала операцию с удара FPV-дронов по тепловозу, где прятались оккупанты. После возгорания локомотива шестеро оккупантов попытались скрыться. Пятерых из них уничтожили.

"Один раненый притворился мертвым, но благодаря успешным действиям экипажей сбросов "Боцмана" и "Велика" впоследствии сдался. Его направили дронами к украинским позициям, где операторы ССО эвакуировали пленника с помощью HUMVEE", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее бойцы ССО зачистили промышленное здание и пленили девять российских военных под Покровском.

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