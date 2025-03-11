Під Покровськом бійці ССО зачистили промислову будівлю та полонили 9 окупантів

скріншот із відео

Оператори 144-го центру Сил спеціальних операцій ЗСУ звільнили від окупантів промислову будівлю на Покровському напрямку. Також захисники взяли в полон дев’ятьох російських військових

Відповідне відео оприлюднив пресцентр ССО, передає RegioNews.

Зазначається, що кілька діб українські бійці давали шанс росіянам зберегти життя. Через закріплений на дроні гучномовець воїни ССО закликали окупантів здатися в полон.

Після відмови, група воїнів зайшла в тил противника, замінувала промислову будівлю та підірвала її.

"Потужний вибух переконав противника, що треба було одразу погодитись на пропозицію спецпризначенців. Ворожі військовослужбовці почали розмахувати білою ганчіркою через вікно пошкодженої будівлі з наміром здатися", – йдеться в повідомленні.

Українські воїни надали ворогам першу домедичну допомогу ворогам, які вижили, та евакуювали їх.

Нагадаємо, на початку березня воїни Сил спеціальних операцій та артилерія ЗСУ знищили новітню російську САУ "Мальва".