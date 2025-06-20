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У Костянтинівській громаді без води та світла 14 сіл

Про це у Фейсбуці повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов, передає RegioNews.

За його словами, у Костянтинівській міській територіальній громаді без централізованого водо- та електропостачання знаходяться 14 населених пунктів. Але є резервуари з водою та свердловини.

"Без централізованого водо- та електропостачання в громаді знаходяться села: Віролюбівка, Марково, Іжевка, Предтечине, Ступочки, Стінки, Ол. Шультине, Дальня Диліївка, Ближня Диліївка, Біла Гора, Миколаївка, Подільське, Червоне, Новомаркове", - написав Горбунов.

Станом на 20 червня у місті Костянтинівка у штатному режимі продовжують працювати підприємства критичної інфраструктури: є електроенергія, газопостачання, вивозиться сміття.

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