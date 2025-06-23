Будут судить трех офицеров, которые разворовывали топливо в воинской части Донецкой области

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Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении трех офицеров одной из воинских частей в Донецкой области, которые систематически разворовывали горюче-смазочные материалы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Организатором преступной схемы являлся командир батальона материального обеспечения. В противоправную деятельность он привлек своего заместителя и офицера штаба. Злоумышленники искусственно создавали "излишки" топлива, внося в документацию завышенные показатели расходов якобы за выезды служебного транспорта. На самом деле автомобили либо не выезжали вообще, либо совершали значительно более короткие маршруты, чем указано в документах.

Получившееся "избыточное" горючее фигуранты продавали гражданским лицам, а вырученные средства делили между собой.

За совершенное злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Как сообщалось, в Донецкой области военные продали более 1000 л горючего, предназначенного для выполнения боевых задач.