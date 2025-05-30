На Донеччині військові продали понад 1000 л пального, призначеного для виконання бойових завдань

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань викрили схему розкрадання пального у військовій частині у Донецькій області. До протиправної діяльності причетні командир відділення взводу та водій-заправник

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, командир відділення систематично подавав до штабу завищені показники використання паливно-мастильних матеріалів, нібито витрачених під час службових виїздів. Насправді зазначені у документах рейси не здійснювались.

"Службовці створювали фіктивні "надлишки" пального, яке згодом реалізовували цивільним особам. Отримані гроші ділили між собою", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці задокументували факт продажу 1,2 тисячі літрів дизельного пального, на суму майже 70 тисяч гривень.

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Донеччині судитимуть керівника ДСНС, який дозволив підлеглому займатись власним СТО замість служби.