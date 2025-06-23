Ворожий удар по Краматорську: під завалами житлового будинку може бути людина

фото: ДСНС Донеччини

У Краматорську вже другий день тривають аварійно-рятувальні роботи після ворожого обстрілу, під час якого російська авіаційна бомба знищила частину чотириповерхового житлового будинку

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За попередніми даними, під завалами може залишатися ще одна людина.

Внаслідок обстрілу загинуло четверо мирних жителів, тіла яких вже дістали рятувальники. Ще четверо отримали поранення, троє з них були врятовані на місці.

Під час розбору завалів було вилучено близько 230 тонн зруйнованих конструкцій.

Нагадаємо, 21 червня росіяни атакували Слов’янськ і Краматорськ. Повідомлялося, що внаслідок ворожих ударів загинув 17-річний підліток , ще п'ятеро мирних жителів дістали поранення.

Згодом кількість загиблих внаслідок російського авіаційного удару по Краматорську зросла до чотирьох.