Атака "Ланцетом" на Чернігівщині: двоє загиблих, десятеро поранених

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Увечері 22 червня російські війська атакували околицю одного з населених пунктів Сновської громади на Чернігівщині за допомогою ударного дрону-камікадзе типу "Ланцет"

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок удару загинули двоє мирних жителів. Ще десятеро отримали поранення, з них троє — діти.

Двоє постраждалих у тяжкому стані були евакуйовані до обласної лікарні. Інші — з пораненнями середньої тяжкості — перебувають під медичним наглядом у лікарнях.

За даними ОВА, на минулому тижні ворог завдав 292 удари по 34 населених пунктах області.

Нагадаємо, минулої доби, 22 червня, російська армія вбила двох жителів Донецької області. Також п'ятеро цивільних зазнали поранень.