Вражеский удар по Краматорску: под завалами жилого дома может быть человек

фото: ГСЧС Донбасса

В Краматорске уже второй день продолжаются аварийно-спасательные работы после вражеского обстрела, во время которого российская авиационная бомба уничтожила часть четырехэтажного жилого дома

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По предварительным данным, под завалами может оставаться еще один человек.

В результате обстрела погибли четверо мирных жителей, тела которых уже достали спасатели. Еще четверо получили ранения, трое из них были спасены на месте.

При разборе завалов было изъято около 230 тонн разрушенных конструкций.

Напомним, 21 июня россияне атаковали Славянск и Краматорск. Сообщалось, что в результате вражеских ударов погиб 17-летний подросток , еще пятеро мирных жителей получили ранения.

Впоследствии количество погибших в результате российского авиационного удара по Краматорску возросло до четырех.