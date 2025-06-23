Авиаудар по Краматорску: из-под завалов деблокировали тела 4 жертв
Число погибших в результате российского авиационного удара по Краматорску возросло до четырех. Чрезвычайники деблокировали из-под завалов дома тела двух женщин
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Донецкой области, передает RegioNews.
По состоянию на 17:40 на месте обстрела из-под завалов дома спасатели изъяли тела четырех погибших. Предварительно под завалами разрушенного российской бомбой 4-этажного дома может оставаться еще один человек.
"Всего в результате обстрела 4 человека погибли, еще 4 получили ранения", ― говорится в сообщении.
Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Напомним, 21 июня россияне атаковали Славянск и Краматорск. Сообщалось, что в результате вражеских ударов погиб 17-летний подросток, еще пятеро мирных жителей получили ранения.