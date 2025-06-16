За добу на Донеччині – 21 обстріл: виникли масштабні пожежі
Протягом минулої доби російські війська здійснили 21 обстріл по населених пунктах Донецької області. Внаслідок атак зруйновано й пошкоджено житлову інфраструктуру, виникли масштабні пожежі
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зокрема, у Дмитро-Дар’ївці під ворожим вогнем постраждав цивільний. Унаслідок удару загорілися складські приміщення.
В інших громадах регіону ситуація також була напруженою:
- у Добропіллі знищено два житлові будинки;
- у Родинському, Святогірську, Краматорську та Староварварівці — зафіксовані пожежі у житлових та господарських спорудах;
- у населеному пункті Новий Донбас пошкоджено три будинки, виникла пожежа.
Рятувальники оперативно ліквідували всі загоряння.
Нагадаємо, минулої доби, 15 червня, російська армія вбила шістьох жителів Донецької області. Також четверо цивільних зазнали поранень.
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