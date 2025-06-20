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В Константиновской общине без воды и света 14 сел

Об этом в Фейсбуке сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов, передает RegioNews.

По его словам, в Константиновской городской территориальной общине без централизованного водо- и электроснабжения находятся 14 населенных пунктов. Но есть резервуары с водой и скважины.

"Без централизованного водо- и электроснабжения в общине находятся села: Веролюбовка, Марково, Ижевка, Предтечино, Ступочки, Стенки, Ол. Шультино, Дальняя Дилиевка, Ближняя Дилиевка, Белая Гора, Николаевка, Подольское, Красное, Новомарковое", - написал Горбунов.

По состоянию на 20 июня в Константиновке в штатном режиме продолжают работать предприятия критической инфраструктуры: есть электроэнергия, газоснабжение, вывозится мусор.

Напомним, в Донецкой области украинские воины оставили оккупантов без связи.