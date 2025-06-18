Прикордонники завдали нищівних ударів по позиціях ворога на Курщині
На Курському напрямку оператори бойових дронів підрозділу РУБпАК "Прайм" 5-го прикордонного загону продовжують завдавати нищівних ударів по російських військах
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Зазначається, що українські дронарі знищили:
- дев'ять ворожих укриттів;
- стартову позицію російських БпЛА;
- два мінометні розрахунки;
- ворожий автомобіль перетворили на металобрухт та ушкодили спостережну камеру окупантів;
- двох ворожих мотоциклістів;
- вантажівку з живою силою противника.
"Нищівна сила українського безпілотного гніву — Курський напрямок", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Донеччині воїни бригади "Помста" знищили ворожі FPV-засідки, а також піхоту й техніку окупантів.
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