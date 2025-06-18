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18 червня 2025, 03:35

Прикордонники завдали нищівних ударів по позиціях ворога на Курщині

18 червня 2025, 03:35
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скріншот із відео
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На Курському напрямку оператори бойових дронів підрозділу РУБпАК "Прайм" 5-го прикордонного загону продовжують завдавати нищівних ударів по російських військах

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що українські дронарі знищили:

  • дев'ять ворожих укриттів;
  • стартову позицію російських БпЛА;
  • два мінометні розрахунки;
  • ворожий автомобіль перетворили на металобрухт та ушкодили спостережну камеру окупантів;
  • двох ворожих мотоциклістів;
  • вантажівку з живою силою противника.

"Нищівна сила українського безпілотного гніву — Курський напрямок", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Донеччині воїни бригади "Помста" знищили ворожі FPV-засідки, а також піхоту й техніку окупантів.

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