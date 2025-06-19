В Донецкой области украинские воины оставили оккупантов без связи
Бойцы подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" эффективно отработали по враждебным целям на Краматорском направлении
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
"В течение нескольких дней на Краматорском направлении пограничники уничтожили автомобиль оккупантов УАЗ "Буханка", антенну связи, поразили укрытия и ликвидировали нескольких оккупантов", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее на Краматорском направлении воины подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" уничтожили вражеские FPV-засады, а также пехоту и технику противника.
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