В Донецкой области украинские воины оставили оккупантов без связи

фото: ГПСУ

Бойцы подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" эффективно отработали по враждебным целям на Краматорском направлении

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"В течение нескольких дней на Краматорском направлении пограничники уничтожили автомобиль оккупантов УАЗ "Буханка", антенну связи, поразили укрытия и ликвидировали нескольких оккупантов", — говорится в сообщении.