В Донецкой области "Месть" уничтожила российскую технику и FPV-засады оккупантов
На Краматорском направлении воины подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" уничтожили вражеские FPV-засады, а также пехоту и технику оккупантов
Соответствующее видео обнародовала Госпогранслужба, передает RegioNews.
"За несколько дней наши операторы уничтожили 7 вражеских FPV-дронов, включая засады, военный автомобиль, мотоцикл, а также полевой склад с боекомплектом", — говорится в сообщении.
Также пограничники поразили укрытие с пехотой, ликвидировав около 10 российских захватчиков.
Напомним, воины ГУР показали, как разбомбили российские системы ПВО на Запорожье.
Бригада "Месть" уничтожила российскую пехоту и бронетехнику под КупянскомВсе новости »
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