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17 июня 2025, 21:10

В Донецкой области "Месть" уничтожила российскую технику и FPV-засады оккупантов

17 июня 2025, 21:10
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фото: ГПСУ
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На Краматорском направлении воины подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" уничтожили вражеские FPV-засады, а также пехоту и технику оккупантов

Соответствующее видео обнародовала Госпогранслужба, передает RegioNews.

"За несколько дней наши операторы уничтожили 7 вражеских FPV-дронов, включая засады, военный автомобиль, мотоцикл, а также полевой склад с боекомплектом", — говорится в сообщении.

Также пограничники поразили укрытие с пехотой, ликвидировав около 10 российских захватчиков.

Напомним, воины ГУР показали, как разбомбили российские системы ПВО на Запорожье.

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война пограничники оккупанты потери россиян Краматорское направление Донетчина подразделение Феникс бригада Месть
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