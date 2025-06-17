В Донецкой области "Месть" уничтожила российскую технику и FPV-засады оккупантов

фото: ГПСУ

На Краматорском направлении воины подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" уничтожили вражеские FPV-засады, а также пехоту и технику оккупантов

Соответствующее видео обнародовала Госпогранслужба, передает RegioNews.

"За несколько дней наши операторы уничтожили 7 вражеских FPV-дронов, включая засады, военный автомобиль, мотоцикл, а также полевой склад с боекомплектом", — говорится в сообщении.

Также пограничники поразили укрытие с пехотой, ликвидировав около 10 российских захватчиков.