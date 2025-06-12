Россия убила двух мирных жителей Донбасса: еще шестеро ранены

фото: Донецкая ОВА

Российская армия минувших суток, 11 июня, убила двух жителей Донецкой области, еще шесть человек получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин , передает RegioNews .

По его словам, россияне убили одного человека в Райском и одного - в Торецком, еще шесть человек в области за сутки получили ранения.

Как отметил глава ОГА, общее количество жертв россиян в Донецкой области (3254 погибших и 7293 пострадавших) подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска наносили массированные удары по населенным пунктам Херсонщины. В результате обстрелов ранения получили 12 человек , среди которых один ребенок.