Россия убила двух мирных жителей Донбасса: еще шестеро ранены
Российская армия минувших суток, 11 июня, убила двух жителей Донецкой области, еще шесть человек получили ранения
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин , передает RegioNews .
По его словам, россияне убили одного человека в Райском и одного - в Торецком, еще шесть человек в области за сутки получили ранения.
Как отметил глава ОГА, общее количество жертв россиян в Донецкой области (3254 погибших и 7293 пострадавших) подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска наносили массированные удары по населенным пунктам Херсонщины. В результате обстрелов ранения получили 12 человек , среди которых один ребенок.
Атака на Одесщину: враг уничтожил склады и сельхозтехникуВсе новости »
12 июня 2025, 08:52Запорожская область под огнем: 498 ударов за сутки, есть раненые
12 июня 2025, 07:44ГСЧС показала последствия удара БпЛА по Харькову: пострадали 14 человек
12 июня 2025, 07:22
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
На Закарпатье в автомобиле обнаружили 1200 электронных сигарет
12 июня 2025, 09:39Жители Тернопольской области задекларировали более 170 единиц оружия
12 июня 2025, 09:29Количество пострадавших из-за ночной атаки на Харьков возросло до 15
12 июня 2025, 09:22Атака на Одесщину: враг уничтожил склады и сельхозтехнику
12 июня 2025, 08:52Пограничники Львовщины задержали женщину, пытавшуюся незаконно перевезти почти 100 смартфонов
12 июня 2025, 08:48Россияне на Херсонщине ранили 12 человек, среди них – ребенок
12 июня 2025, 08:39На Львовщине 20-летний сын жестоко избил отца: мужчина в реанимации
12 июня 2025, 08:23Россия отвела стратегические ракетоносцы Ту-160 подальше от Украины, – The Telegraph
12 июня 2025, 08:12Зеленский назвал главную разницу между Украиной и Россией
12 июня 2025, 07:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго