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09 червня 2025, 23:45

"Злив" дані й окупанти завдали удар: судили жителя Донеччини, який наводив російські удари на Слов'янськ

09 червня 2025, 23:45
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У Донецькій області судили чоловіка, який "зливав" інформацію щодо українських військових. Зокрема, він поширив інформацію про місця, де лікуються поранені захисники

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У Донецькій області визнали винним місцевого жителя у державній зраді. З серпня до 17 грудня 2024 року чоловік переписувався в забороненій соцмережі з українцем, який був військовим збройних сил РФ.

Обвинувачений передавав інформацію щодо дислокації, чисельності, озброєння і маршрутів пересування Сил оборони України, повідомляв про обʼєкти критичної та цивільної інфраструктури міста Словʼянська. Також він написав, що військові проживають у будівлі медзакладу, приміщенні суду і в гуртожитку педагогічного університету.

Зловмисник позначав на картах місця, де знаходяться військові, лікуються від поранень, зберігають майно. Восени 2024 року російські окупанти завдали удару о гуртожитку університету, а військові підрозділи змінили місце дислокації.

Зрадник на суді визнав провину. Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Харкові судили військового за державну зраду. Він "зливав" російським окупантам дані про ЗСУ. На суді він повністю визнав свою провину. Його приговорили до ув'язнення.

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