17:25  05 червня
Спроба самогубства в центрі Києва: чоловік намагався стрибнути з мосту
14:17  05 червня
Мер Харкова показав відео удару "шахедів" по житлових будинках
13:04  05 червня
Росіяни обстріляли рятувальників на Донеччині: поранено водія ДСНС
UA | RU
UA | RU
05 червня 2025, 17:28

На Миколаївщині судили навідника, який "зливав" дані про ЗСУ: сам він все заперечував

05 червня 2025, 17:28
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

На Миколаївщині отримав вирок чоловік, який "зливав" інформацію про українських військових. Водночас сам він назвав докази сфабрикованими

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У Миколаєві чоловіка визнали винним у незаконному поширенні інформації місцезнаходження Збройних сил України. Восени минулого року він надсилав дані про розташування підрозділів ЗСУ на території "Госпіталю". Також він надіслав адресу приміщення, в якому базувалися підрозділи Управління СБУ в Миколаївській області та Управління СБУ в Херсонській області.

Коли у нього вилучили телефон, переписка вже була видалена. Основним доказом є протокол про результати зняття інформації з електронних інформаційних систем.

На суді чоловік не визнав провину. Він заявив, що докази нібито сфабриковані лише тому, що він народився у РФ і проживав у Криму.

За його словами, одного вечора він отримав дзвінок, але не відповів на нього, переписав номер на папір, зробив фото, щоб дізнатися з якого регіону РФ цей дзвінок. Ведення переписки й передачу координатів розташування ЗСУ заперечив. При цьому він підтвердив, що телефоном ніхто, крім нього самого, не користувався.

Суд визнав чоловіка винним. Його приговорили до 9 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше на Харківщині судили чоловіка, який передавав дані про розташування військової техніки ЗСУ своєму знайомому з РФ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
агент рф
Коригував удари РФ по Полтавщині та Дніпропетровщині: СБУ затримала підлітка
05 червня 2025, 14:54
На Київщині засудили жінку, яка шпіонила для росіян
04 червня 2025, 22:55
Сподівалась на окупацію Харкова: поліція викрила чергову фанатку РФ
03 червня 2025, 17:15
Всі новини »
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
Спроба самогубства в центрі Києва: чоловік намагався стрибнути з мосту
05 червня 2025, 17:25
У Запоріжжі викрили угруповання, що маскувалося під силовиків
05 червня 2025, 17:12
В Україні від ботулізму з початку року померли двоє людей
05 червня 2025, 16:28
В Україні викрили хакера, який зламав клієнтів хостинг-компанії для майнінгу криптовалюти: збиток оцінили в понад 4,5 мільйона доларів
05 червня 2025, 16:23
Росія вдруге за день атакувала будівлю Херсонської ОДА
05 червня 2025, 16:10
На Запоріжжі ворог атакував дроном велосипедиста: чоловік загинув
05 червня 2025, 15:46
Жахлива ДТП на Рівненщині: відбійник пройшов крізь авто
05 червня 2025, 15:42
Василь Ломаченко оголосив про завершення кар'єри
05 червня 2025, 15:16
Коригував удари РФ по Полтавщині та Дніпропетровщині: СБУ затримала підлітка
05 червня 2025, 14:54
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »