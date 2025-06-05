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На Миколаївщині отримав вирок чоловік, який "зливав" інформацію про українських військових. Водночас сам він назвав докази сфабрикованими

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У Миколаєві чоловіка визнали винним у незаконному поширенні інформації місцезнаходження Збройних сил України. Восени минулого року він надсилав дані про розташування підрозділів ЗСУ на території "Госпіталю". Також він надіслав адресу приміщення, в якому базувалися підрозділи Управління СБУ в Миколаївській області та Управління СБУ в Херсонській області.

Коли у нього вилучили телефон, переписка вже була видалена. Основним доказом є протокол про результати зняття інформації з електронних інформаційних систем.

На суді чоловік не визнав провину. Він заявив, що докази нібито сфабриковані лише тому, що він народився у РФ і проживав у Криму.

За його словами, одного вечора він отримав дзвінок, але не відповів на нього, переписав номер на папір, зробив фото, щоб дізнатися з якого регіону РФ цей дзвінок. Ведення переписки й передачу координатів розташування ЗСУ заперечив. При цьому він підтвердив, що телефоном ніхто, крім нього самого, не користувався.

Суд визнав чоловіка винним. Його приговорили до 9 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше на Харківщині судили чоловіка, який передавав дані про розташування військової техніки ЗСУ своєму знайомому з РФ.