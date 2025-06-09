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В Донецкой области судили мужчину, который "сливал" информацию об украинских военных. В частности, он распространил информацию о местах, где лечатся раненые защитники

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Донецкой области признали виновным местного жителя в государственной измене. С августа по 17 декабря 2024 года мужчина переписывался в запрещенной соцсети с украинцем, который был военным вооруженных сил РФ.

Обвиняемый передавал информацию о дислокации, численности, вооружении и маршрутах передвижения Сил обороны Украины, сообщал об объектах критической и гражданской инфраструктуры города Славянска. Также он написал, что военные проживают в здании медучреждения, помещении суда и в общежитии педагогического университета.

Злоумышленник отмечал на картах места, где находятся военные, лечатся от ранений, хранят имущество. Осенью 2024 года российские оккупанты нанесли удар в общежитие университета, а военные подразделения сменили место дислокации.

Предатель на суде признал вину. Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Харькове судили военного за государственную измену. Он "сливал" российским оккупантам данные об ВСУ. На суде он полностью признал свою вину. Его приговорили к заключению.