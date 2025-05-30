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У Харкові судили військового, який передавав дані росіянам. На суді він повністю визнав свою провину

Про це повідомляє Судовий кур'єр, передає RegioNews.

В Одесі суд визнав українського військового винним у державній зрад. Йому призначили 15 років позбавлення волі. Як з'ясувалось, він передавав дані російській розвідці.

За даними правоохоронців, восени 2024 року військовий переписувався із невстановленим співробітником російської розвідки. Зрадник передавав росіянам файли про оперативно-службову діяльність військової частини, про виконання Силами спеціальних операцій ЗСУ завдань на лінії бойового зіткнення, про діяльність руху спротиву на тимчасово окупованій РФ території Автономної Республіки Крим і Херсонської області, передав розташування особового складу Військової академії.

На суді чоловік визнав свою провину і розкаявся. Найближчі роки він проведе за ґратами.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі винесли вирок чоловіку, який "зливав" дані росіянам. Він передавав інформацію про локації українських військових. Зокрема, військкоматів. За його словами, росіяни пообіцяли йому допомогти повернутися до його мами в окупований Бердянськ.