00:06  30 травня
Елітне авто за понад 2,7 млн гривень: в Україну намагались незаконно ввезти Lamborghini
08:20  30 травня
"Тур" до Придністров’я за $10 000: одесит організував втечу ухилянтів за кордон
05:05  30 травня
У Харкові п'яний військовий стріляв у підлітків, почувши слово "ТЦК"
UA | RU
UA | RU
30 травня 2025, 13:30

Державна зрада: у Харкові військового відправили за ґрати

30 травня 2025, 13:30
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У Харкові судили військового, який передавав дані росіянам. На суді він повністю визнав свою провину

Про це повідомляє Судовий кур'єр, передає RegioNews.

В Одесі суд визнав українського військового винним у державній зрад. Йому призначили 15 років позбавлення волі. Як з'ясувалось, він передавав дані російській розвідці.

За даними правоохоронців, восени 2024 року військовий переписувався із невстановленим співробітником російської розвідки. Зрадник передавав росіянам файли про оперативно-службову діяльність військової частини, про виконання Силами спеціальних операцій ЗСУ завдань на лінії бойового зіткнення, про діяльність руху спротиву на тимчасово окупованій РФ території Автономної Республіки Крим і Херсонської області, передав розташування особового складу Військової академії.

На суді чоловік визнав свою провину і розкаявся. Найближчі роки він проведе за ґратами.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі винесли вирок чоловіку, який "зливав" дані росіянам. Він передавав інформацію про локації українських військових. Зокрема, військкоматів. За його словами, росіяни пообіцяли йому допомогти повернутися до його мами в окупований Бердянськ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
державна зрада військовий
Отримав 2 мільйона переплати та подався в СЗЧ: у Дніпрі судили військового
17 травня 2025, 18:00
Пішов у СЗЧ та вбив матір: на Львівщині судили військовослужбовця
22 квітня 2025, 17:29
"Кріт" у ЗСУ: військовослужбовцю повідомили про підозру в держзраді
25 березня 2025, 12:48
Всі новини »
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
Окупанти обстріляли Херсон та область: 2 людини загинули, 3 поранені
30 травня 2025, 13:35
Ракетний удар по фермі на Миколаївщині: в ОВА розповіли про стан постраждалих
30 травня 2025, 12:50
Більше не 1 червня: в Україні офіційно перенесли День захисту дітей
30 травня 2025, 12:23
За добу Сили оборони ліквідували понад 1100 росіян, — Генштаб
30 травня 2025, 12:11
Держава розгорнула широку мережу мобільних аптек: подробиці
30 травня 2025, 11:51
На Львівщині легковик врізався в дерево у кюветі: рятувальники деблокували тіло загиблої
30 травня 2025, 11:34
Через російську атаку в Запоріжжі знеструмлені понад 13 тисяч абонентів, — ОВА
30 травня 2025, 11:20
У Кам’янці-Подільському близько 100 людей заблокували автомобіль ТЦК
30 травня 2025, 11:14
На Хмельниччині затримали агента ФСБ, який наводив російські ракети на аеродроми ЗСУ
30 травня 2025, 10:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »