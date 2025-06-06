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06 червня 2025, 23:30

Судили агента РФ, який коригував удари по Сумщині

06 червня 2025, 23:30
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Фото: СБУ
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Чоловіка, який коригував удари по прикордонних районах України, судили. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Агент ФСБ, якого затримала СБУ влітку 2022 року, отримав 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Зловмисник коригував артилерійські удари росіян по Сумській області. Основними цілями ворога були підрозділи українських військ, які захищали прикордонні райони на північно-східних рубежах України.

Відомо, що 34-річний колишній працівник місцевої залізничної станції був завербований росіянами. Тоді він проживав поблизу державного кордону, де обходив навколишню місцевість, щоб виявити й сфотографувати локації Сил оборони. Дані він передавав росіянам.

Нагадаємо, раніше на Харківщині судили чоловіка, який коригував удари росіян по ТЕЦ. Зрадником виявився слюсар підприємства. Найближчі роки він проведе у в'язниці.

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