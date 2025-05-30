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30 травня 2025, 09:27

На Донеччині росіяни поцілили "Шахедом" по п’ятиповерхівці: поранені жінка з сином

30 травня 2025, 09:27
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фото: прокуратура
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У пʼятницю, 30 травня, о 02:30, окупанти завдали удару по місту Білозерське у Покровському районі

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Ворожий БпЛА "Герань-2" поцілив у п’ятиповерховий будинок. Внаслідок влучання дрона сталась пожежа.

Перебуваючи в квартирі, постраждали 40-річна жінка та її син 16 років. У них діагностували мінно-вибухові травми і отруєння чадним газом. Постраждалим надали меддопомогу.

Правоохоронці документують наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, минулої доби через ворожі обстріли Донеччини загинула одна людина, ще 10 постраждали.

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