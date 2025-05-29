На Донеччині судитимуть керівника ДСНС, який дозволив підлеглому займатись власним СТО замість служби

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо начальника державної пожежно-рятувальної частини одного з підрозділів ДСНС України у Донецькій області, який зловживав службовим становищем і дозволив підлеглому роками не виконувати свої прямі обов’язки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як зазначається, замість участі у рятувальних операціях підлеглий займався ремонтом службового транспорту на власному СТО, при цьому офіційно отримуючи зарплату як рятувальник. Працівник незаконно отримав понад 1 мільйон гривень.

Посадовцю ДСНС інкримінують зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Йому загрожує до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Нагадаємо, російський дрон вдарив по заправці у Донецькій області.