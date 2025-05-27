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27 травня 2025, 20:00

На Донеччині викрили правоохоронця, який торгував трофейною зброєю

27 травня 2025, 20:00
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фото: ДБР
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Працівники ДБР за сприяння СБУ та Нацполіції викрили правоохоронця з Покровська Донецької області, який із спільником організували канал нелегального продажу трофейної зброї

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДБР.

За даними справи, правоохоронець зі своїм знайомим займалися перепродажем вогнепальної та іншої зброї. Посадовець скуповував переважно трофейну зброю радянського зразка та виставляв її на перепродаж через інтернет-оголошення. Його спільник мав забезпечити "доставку". Вартість "товару" сягала від 50 до майже 120 тисяч гривень.

Під час обшуків у фігурантів вилучили автомат, пістолет, п'ять ручних гранат, вісім магазинів до автоматичної зброї та майже дві тисячі набоїв різних калібрів.

Жодних дозволів на зберігання зброї та боєприпасів зловмисники не мали. Обом чоловікам уже повідомили про підозру.

"Наразі їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 908 тис. грн — для правоохоронця та 450 тис. грн — для цивільного", — йдеться в повідомленні.

Тепер зловмисникам загрожує до семи років ув'язнення.

Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці затримали 52-річного місцевого жителя, у якого виявили арсенал зброї.

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ДБР підозра зброя торговля Донецька область Боєприпаси трофейна зброя
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