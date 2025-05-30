В Донецкой области военные продали более 1000 л горючего, предназначенного для выполнения боевых задач

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили схему хищения горючего в военной части в Донецкой области. К противоправной деятельности причастны командир отделения взвода и водитель-заправщик

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, командир отделения систематически подавал в штаб завышенные показатели использования горюче-смазочных материалов, якобы израсходованных во время служебных выездов. На самом деле, указанные в документах рейсы не осуществлялись.

"Служащие создавали фиктивные "излишки" горючего, которое впоследствии реализовывали гражданским лицам. Вырученные деньги делили между собой", - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали факт продажи 1,2 тысяч литров дизельного горючего, на сумму почти 70 тысяч гривен.

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, Донбасу будут судить руководителя ГСЧС, который разрешил подчиненному заниматься собственным СТО вместо службы.