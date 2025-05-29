Росіяни вранці завдали два удари по промисловій зоні Краматорська
У четвер, 29 травня, вранці російські війська завдали два удари по промисловій зоні у Краматорську Донецької області
Про це повідомив очільник Краматорської МВА Олександр Гончаренко, передає RegioNews.
"О четвертій ранку Краматорськ зазнав 2 ворожі обстріли – промзона", – йдеться у повідомленні.
Постраждалих немає, проте є руйнування.
Наслідки російського удару встановлюються.
Нагадаємо, восвіта 29 травня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по селу Верхня Терса у Запорізькій області. Внаслідок атаки були зруйновані та пошкоджені будинки. Під завалами опинились люди.
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