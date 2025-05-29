В Донецкой области будут судить руководителя ГСЧС, который разрешил подчиненному заниматься собственным СТО вместо службы

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Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении начальника государственной пожарно-спасательной части одного из подразделений ГСЧС Украины в Донецкой области, злоупотреблявшего служебным положением и позволившего подчиненному годами не выполнять свои прямые обязанности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как отмечается, вместо участия в спасательных операциях подчиненный занимался ремонтом служебного транспорта на собственном СТО, официально получая зарплату в качестве спасателя. Работник незаконно получил более 1 миллиона гривен.

Чиновнику ГСЧС инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Ему грозит до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, российский дрон ударил по заправке в Донецкой области.