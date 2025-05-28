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28 травня 2025, 15:47

Російський дрон вдарив по заправці у Донецькій області

28 травня 2025, 15:47
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фото: ДСНС
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У ніч на 28 травня російські війська FPV-дроном вдарили по місту Костянтинівка Донецької області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС у Донецькій області.

У результаті було пошкоджено АЗС. Обійшлося без постраждалих.

У прес-службі ДСНС у Донецькій області зазначили, що внаслідок удару загорівся резервуар з газом.

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

Нагадаємо, на Донеччині затримали російського коригувальника, який готував координати для обстрілів Костянтинівки.

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