Майже 70 обстрілів на Сумщині за добу: пошкоджено будинки, є поранені
Протягом минулої доби російські війська завдали майже 70 обстрілів по 34 населених пунктах у 13 територіальних громадах Сумщини
Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби (КАБи), реактивні системи залпового вогню та скидання вогневих осколкових гранат із безпілотників.
Внаслідок обстрілів постраждали мирні жителі:
- у Юнаківській громаді поранено 4 особи;
- в Охтирській громаді — 3 особи, серед яких одна дитина;
- у Краснопільській громаді — 2 особи.
Пошкоджено та зруйновано низку цивільних об’єктів, житлових будинків та автомобілів. Зокрема об'єкт цивільної інфраструктури, два автомобілі, житловий будинок та нежитлові приміщення в Охтирській громаді; об'єкт цивільної інфраструктури у Білопільській громаді; приватний житловий будинок у Березівській громаді.
Повітряна тривога в області тривала понад 13 годин.
Нагадаємо, 28 травня російські війська атакували дронами залізничну інфраструктуру у Харківській, Донецькій та Сумській областях. Через ворожі обстріли є пошкодження.