Майже 70 обстрілів на Сумщині за добу: пошкоджено будинки, є поранені

ілюстративне фото: Сумська ОВА

Протягом минулої доби російські війська завдали майже 70 обстрілів по 34 населених пунктах у 13 територіальних громадах Сумщини

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби (КАБи), реактивні системи залпового вогню та скидання вогневих осколкових гранат із безпілотників.

Внаслідок обстрілів постраждали мирні жителі:

у Юнаківській громаді поранено 4 особи;

в Охтирській громаді — 3 особи, серед яких одна дитина;

у Краснопільській громаді — 2 особи.

Пошкоджено та зруйновано низку цивільних об’єктів, житлових будинків та автомобілів. Зокрема об'єкт цивільної інфраструктури, два автомобілі, житловий будинок та нежитлові приміщення в Охтирській громаді; об'єкт цивільної інфраструктури у Білопільській громаді; приватний житловий будинок у Березівській громаді.

Повітряна тривога в області тривала понад 13 годин.

Нагадаємо, 28 травня російські війська атакували дронами залізничну інфраструктуру у Харківській, Донецькій та Сумській областях. Через ворожі обстріли є пошкодження.