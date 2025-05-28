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28 мая 2025, 09:45

Массированные обстрелы Донецкой области: оккупанты ранили 8 мирных жителей

28 мая 2025, 09:45
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фото: Вадим Филашкин
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Вчера, 27 мая, в результате вражеских обстрелов Донецкой области ранения получили восемь мирных жителей

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По имеющейся информации, за прошедшие сутки россияне ранили гражданских в Покровске, Славянске, Нововодяном и Заречном.

По официальным данным, общее число жертв России в Донецкой области (3 225 погибших и 7 190 пострадавших) подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, за прошедшие сутки из-за российских ударов по Херсонщине пострадали 13 мирных жителей.

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