Массированные обстрелы Донецкой области: оккупанты ранили 8 мирных жителей
Вчера, 27 мая, в результате вражеских обстрелов Донецкой области ранения получили восемь мирных жителей
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
По имеющейся информации, за прошедшие сутки россияне ранили гражданских в Покровске, Славянске, Нововодяном и Заречном.
По официальным данным, общее число жертв России в Донецкой области (3 225 погибших и 7 190 пострадавших) подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Напомним, за прошедшие сутки из-за российских ударов по Херсонщине пострадали 13 мирных жителей.
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