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28 травня 2025, 08:15

Армія РФ атакувала дронами залізничну інфраструктуру України: наслідки обстрілів

28 травня 2025, 08:15
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фото: Укрзалізниця
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Сьогодні російські війська атакували дронами залізничну інфраструктуру у Харківській, Донецькій та Сумській областях. Через ворожі обстріли є пошкодження

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Укрзалізницю".

"Залізнична інфраструктура та рухомий склад на Харківщині, Донеччині та Сумщині цієї ночі та зранку перебували під ворожими атаками. Жертв та постраждалих серед працівників та пасажирів у всіх випадках немає", — йдеться в повідомленні.

На Харківщині уламки БпЛА потрапили на колію — після тимчасової зупинки рух потягів оперативно відновили.

У Словʼянську на Донеччині пошкоджена контактна мережа. Також уламки ворожого FPV-дрона пошкодили скло у вагоні електропоїзда. Зранку Словʼянськ знову перебував під обстрілом, через що повилітали вікна в будівлі вокзалу.

На Сумщині ворожий дрон пошкодив колію, проте рух ділянкою здійснюється без затримок.

Нагадаємо, на Київщині поблизу залізниці знайшли уламки російської крилатої ракети Х-101.

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