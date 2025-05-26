Фото: Нацполиция

В Житомирской области водитель не справился с управлением и попал в ДТП. К сожалению, его пассажир погиб на месте

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Авария произошла 24 мая около 14:30 недалеко от села Каменки Олиевской общины 41-летний водитель "Opel" не учел дорожные обстоятельства и не выбрал безопасную скорость транспортного средства. В результате машина съехала в кювет. 38-летний пассажир погиб на месте.

В ходе проверки выяснилось, что водитель был пьян. Его задержали. Теперь правоохранители сообщили ему о подозрении. Мужчине грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Напомним, ранее на Полтавщине пьяный водитель врезался в мотоцикл. В результате аварии погиб 23-летний пассажир мотоцикла. Водитель мотоцикла с травмами госпитализирован в больницу.