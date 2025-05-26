На Буковині водій вантажівки збив на смерть велосипедиста та перевіз тіло в інше місце

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Поліцейські затримали на Буковині водія вантажівки, який на смерть збив молодика та намагався приховати злочин

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Ввечері 25 травня на трасі Н-03 в межах села Магала виявили тіло молодика з травмами, характерними для ДТП.

Правоохоронці з’ясували, що невстановлений водій наїхав на 25-річного жителя села Припруття. Молодик отримав численні травми та загинув на місці. Тіло загиблого направили на судмедекспертизу.

Згодом поліцейські встановили місцезнаходження вантажівки, на якій були пошкодження, характерні для ДТП та особу водія.

Як виявилось, в селі Бояни 42-річний житель Черкаської області, керуючи авто Mercedes-Benz 1844, збив на смерть велосипедиста. Аби приховати злочин, водій завантажив тіло загиблого у свій автомобіль, перевіз на іншу ділянку дороги в селі Магала та залишив його, а сам поїхав.

Водія вантажівки затримали, його помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру. Також правоохоронці готують клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

Автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик.

Нагадаємо, 22 травня на Одещині водій Ford на смерть переїхав чоловіка, завантажив у багажник, перевіз в інше місце і викинув.