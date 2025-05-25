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25 травня 2025, 15:41

Смертельна ДТП на Полтавщині: п'яний водій врізався у мотоцикл

25 травня 2025, 15:41
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фото: Національна поліція
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У суботу, 24 травня, на вулиці Сорочинській у Миргороді сталася дорожньо-транспортна пригода

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередньою версією слідства, автомобіль Peugeot під керуванням 28-річного водія зіткнувся з мотоциклом VOGE, яким керував 18-річний місцевий житель.

Унаслідок зіткнення на місці події загинув 23-річний пасажир мотоцикла. Водія мотоцикла з травмами госпіталізували до лікарні.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Peugeot перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Поліція Полтавщини розпочала розслідування обставин аварії.

Нагадаємо, на Рівненщині під колесами легковика загинув велосипедист.

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