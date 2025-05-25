Смертельна ДТП на Полтавщині: п'яний водій врізався у мотоцикл
У суботу, 24 травня, на вулиці Сорочинській у Миргороді сталася дорожньо-транспортна пригода
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
За попередньою версією слідства, автомобіль Peugeot під керуванням 28-річного водія зіткнувся з мотоциклом VOGE, яким керував 18-річний місцевий житель.
Унаслідок зіткнення на місці події загинув 23-річний пасажир мотоцикла. Водія мотоцикла з травмами госпіталізували до лікарні.
Попередньо встановлено, що водій автомобіля Peugeot перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Поліція Полтавщини розпочала розслідування обставин аварії.
Нагадаємо, на Рівненщині під колесами легковика загинув велосипедист.
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