Поліцейські встановлюють обставини ДТП в Одесі, в якій постраждала дитина

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Правоохоронці встановлюють обставини ДТП у Хаджибейському районі Одеси, в якій постраждав підліток

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Попередньо встановлено, що 58-річна водійка автомобіля "BMW" скоїла наїзд на 13-річного хлопця, коли той перетинав проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу.

Потерпілого доставили до медичного закладу. Водійку буде перевірено на стан сп’яніння.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть водія, який збив чоловіка на пішоходному переході.