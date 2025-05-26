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26 травня 2025, 19:20

На Полтавщині у ДТП загинув колишній голова ТЦК

26 травня 2025, 19:20
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Фото: Кременчуцька газета
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Колишній очільник Полтавського ТЦК загинув у аварії. Його автомобіль з'їхав у кювет і перекинувся

Про це повідомляє "Кременчуцька газета", передає RegioNews.

Журналісти повідомили, що 18 травня в ДТП на Полтавщині загинув колишній очільник Полтавського обласного ТЦК та СП Михайло Холодов.

Він був призначеним на посаду голови ТЦК в обласні навесні 2023 року. Раніше він проходив службу під керівництвом Валерія Залужного в оперативному командуванні "Північ". Звільнено з посади Холодова було влітку 2023 року, коли президент Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів.

Нагадаємо, в поліції повідомляли про аварію поблизу села Велика Павлівка Полтавського району, яка сталась 18 травня. Тоді повідомлялось, що Hyundai з'їхав у кювет і перекинувся. Внаслідок ДТП постраждали двоє чоловіків. Один з них — загинув, іншого — госпіталізували медики.

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