На Донеччині у 8 селах оголосили примусову евакуацію родин із дітьми, — ОВА

ілюстративне фото: ДСНС України

Через безпекову ситуацію ще з восьми населених пунктів Дружківської громади Донецької області примусово евакуюють 79 дітей

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні регіональної комісії ТЕБ і НС.

"Прийняли рішення про примусову евакуацію 79 дітей із 8 населених пунктів Дружківської громади: Миколайпілля, Новопавлівка, Павлівка, Петрівка, Приют, Софіївка, Торецьке, Торське", — йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення вже скерували на погодження до військового командування та Координаційного штабу.

Нагадаємо, на початку травня в двох селах Шахівської громади розпочали примусову евакуацію дітей із батьками або законними представниками.

Раніше повідомлялося, що на кінець квітня на підконтрольній Україні території Донецької області залишаються понад 28 тисяч цивільних мешканців, серед них — 21 468 дітей.