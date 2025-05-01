На Донеччині десятки тисяч цивільних залишаються в прифронтовій зоні

фото: Донецька ОВА

Станом на кінець квітня на підконтрольній українській владі території Донецької області залишаються проживати понад 28 тисяч цивільних мешканців. Серед них – 21 468 дітей

Про це повідомила пресслужба Донецької ОВА, передає RegioNews.

За словами в.о. начальника служби у справах дітей Юлії Рижакової, в 8 населених пунктах, де триває примусова евакуація родин з дітьми, залишається 166 неповнолітніх.

У селищі Новоселівка Лиманської громади залишається 9 дітей, у селі Матяшеве Криворізької громади – 3 дітей. У населених пунктах Добропільської громади залишаються 154 дитини, які з родинами підлягають примусовій евакуації. Найбільше у місті Білицьке - 99 дітей.

У селі Веселе Комарської громади залишається 1 дитина, у селищі Щербинівка Торецької громади – 5 дітей.

Впродовж тижня, що минув, було евакуйовано 30 дітей.

Окрім того, триває безкоштовне розселення жителів Донеччини, які наважились на евакуацію, але не мають куди їхати.

Нагадаємо, днями з Донеччини евакуювали 59 людей, серед них діти та маломобільні громадяни.

Раніше повідомлялося, що в чотирьох селах Межівської громади Дніпропетровської області оголошено примусову евакуацію родин із дітьми.