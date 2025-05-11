Війська РФ атакували Донеччину КАБами: поранені 3 цивільних, зруйнована інфраструктура
У суботу, 10 травня, російські окупаційні війська завдали 2 267 ударів по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали троє цивільних
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.
Минулої доби окупанти обстрілювали міста Костянтинівка, Мирноград, Покровськ, села Бересток, Довга Балка, Іллінівка, Олександро-Кленове, Плещіївка та Яблунівка.
"Руйнувань зазнали 55 цивільних об’єктів, з них 30 житлових будинків", — йдеться у повідомленні.
Протягом минулої доби:
- По Костянтинівці ворог вдарив авіабомбою "КАБ-250", РСЗВ "Смерч" та дроном — поранена людина, пошкоджені чотири багатоповерхових і шість приватних будинків, а також автомобіль.
- На Мирноград російські війська скинули бомбу "КАБ-250" — травмована цивільна особа, руйнувань зазнали шість приватних осель.
- У Покровську внаслідок ворожої атаки поранення дістав місцевий житель.
- По селу Довга Балка Краматорського району росія поцілила з РСЗВ "Смерч" — пошкоджені два гаражі та 12 транспортних засобів.
- На Бересток війська РФ скинули авіабомбу "КАБ-250" — зруйновані сім приватних будинків.
- Іллінівку окупанти атакували з РСЗВ "Смерч" — пошкоджені дві домівки й автомобіль.
- Внаслідок артилерійських обстрілів у Яблунівці Краматорського району пошкоджені три оселі, в Олександро-Калинове — два приватних будинки, храм, будинок культури й адмінбудівля.
За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.
Нагадаємо, минулої доби на Херсонщині через російські обстріли постраждали троє цивільних, одна людина загинула.
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